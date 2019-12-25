Ценам на нефть и курсу рубля предсказали светлое будущее

Экономисты предсказали ценам на нефть и курсу рубля светлое будущее. Об этом пишут "Ведомости". Издание составило консенсус-прогноз ведущих отечественных аналитиков.
Экономисты считают, что в этом году стоимость нефти марки Brent не опустятся ниже 68 долларов за баррель. Отмечается, что сейчас спрос на топливо начинает восстанавливаться. Происходит это на фоне существенных ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.
Кроме того, есть бюджетное правило, которое предписывает направлять нефтегазовые сверхдоходы в Фонд национального благосостояния. А для этого их необходимо обменять на иностранную валюту. Аналитики считают, что это скажется на курсе рубля.
Ранее мы писали, что рубль может укрепиться за счет роста стоимости нефти.
Фото: pixabay
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