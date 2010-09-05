Эксперт дала прогноз по курсу рубля

Все дело в росте цен ан нефть.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая рассказала агентству "Прайм", что рубль должен скоро укрепиться.

Она подчеркнула, что главным фактором в пользу укрепления рубля является повышение цен на нефть. Поддержит национальную валюту, по ее словам, и повышение ключевой ставки ЦБ до 5,5% годовых. Причем в дальнейшем, как считает эксперт, ставку повысят еще.

А вот сдерживает укрепление рубля риторика ФРС, которая изменилась на заседании в июне. В США уже задумались о необходимости сворачивания программы количественного смягчения.

По словам эксперта, геополитический фон также не сдерживает рост рубля.

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