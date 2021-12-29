Индекс Мосбиржи упал почти на 3%.

В ходе торгов на Мосбирже 14 февраля курс доллара превысил 78 рублей. В последний раз такое значение было 28 января. Об этом свидетельствуют данные площадки на 07:07 мск.

Немного позже курс доллара составил уже 77,71 рубля. Курс евро при этом прибавил 66 копеек и составил 88,2 рубля.

Индекс Мосбиржи упал почти на 3%, до 3546,62 пункта. Индекс РТС снизился на 4,96%, до 1470,10 пункта.

Ранее мы писали, что стоимость нефти Brent выросла до 96 долларов за баррель. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Фото: pixabay