Аналитик рассказал, что укрепит рубль до 60 за доллар

Позитивным событием станет деэскалация напряженности вокруг Украины.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал агентству "Прайм", при каких обстоятельствах упадет кур доллара по отношению к рублю. Он отметил, что ожидание повышения ключевой ставки США влияет на курс доллара. В связи с этим выросла доходность американских гособлигаций.

Сменить тренд можно только, если эти факторы уйдут в прошлое или сменят свой вектор. Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"

Аналитик сказал, что необходимо исчезновение геополитической напряженности вокруг Украины для укрепления рубля до 60 за доллар. При этом необходимо также сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США, а также цен на нефть выше 100 долларов за баррель.

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