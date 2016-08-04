Помпео заявил, что Байден должен был усилить давление на Россию в санкционной сфере

Он считает, что Байден мог остановить строительство "Северного потока-2".

Экс-секретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что президенту США Джо Байдену нужно было усилить давление на Россию в санкционной сфере. Он считает, что президент США должен был вынудить партнеров НАТО уделять больше внимания для ее сдерживания.

Помпео сказал, что вместо этого Байден ввел ограниченный пакет санкций, который фактически дал российским властям "зеленый свет" на дальнейшие действия по украинскому кризису.

[Байден] мог бы остановить строительство "Северного потока-2" месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции.... Майк Помпео, экс-секретарь США

Помпео считает, что НАТО теперь должно усилить присутствие в Эстонии, Литве и Латвии для защиты этих стран.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли.

Видео: YouTube / Fox News