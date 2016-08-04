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Кулеба заявил, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли

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Он отметил, что есть два плана.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли. В этом может появиться надобность, сказал он, если не сработает дипломатия для разрешения кризиса.

Кулеба подчеркнул, что планом А является использовать каждый инструмент демократии для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации.

"План Б" — сражаться за каждый дюйм земли.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины 

Ранее мы сообщали, что США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков". 

Видео: YouTube / Reuters

Теги: дмитрий кулеба, ситуация вокруг украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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