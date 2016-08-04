Кулеба заявил, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли

Он отметил, что есть два плана.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли. В этом может появиться надобность, сказал он, если не сработает дипломатия для разрешения кризиса.

Кулеба подчеркнул, что планом А является использовать каждый инструмент демократии для сдерживания России и предотвращения дальнейшей эскалации.

"План Б" — сражаться за каждый дюйм земли. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее мы сообщали, что США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков".

Видео: YouTube / Reuters