США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков"

Отмечается, что они ведут себя как российские военные.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что по всей Восточной Украине США видят "зеленых человечков". Она отметила, что они не носят форму и ведут себя как российские военные.

Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Джен Псаки, пресс0секретарь Белого дома

По ее словам, эти "зеленые человечки" ведут себя, как вели бы российские военные.

Ранее мы сообщали, что США вводят санкции в отношении суверенного долга России.

Видео: The White House