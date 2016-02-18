США видят по всей Восточной Украине "зеленых человечков"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга, что по всей Восточной Украине США видят "зеленых человечков". Она отметила, что они не носят форму и ведут себя как российские военные.
Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе.
Джен Псаки, пресс0секретарь Белого дома
По ее словам, эти "зеленые человечки" ведут себя, как вели бы российские военные.
Ранее мы сообщали, что США вводят санкции в отношении суверенного долга России.
Видео: The White House
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