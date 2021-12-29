Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 году

Прогноз довольно гибкий и во многом зависит от конъюнктуры.

Минэкономразвития повысило с 4% до 5,9% прогноз по темпам инфляции в 2022 году. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на источник.

По информации издания, прогноз уже был представлен в правительство. Отмечается, что параметры нового прогноза гибкие и зависят во многом от конъюнктуры.

На 28 января в годовом выражении инфляция в России составила 8,82%. Неделей ранее показатель равнялся 8,64%. Такие данные приводит Минэкономразвития.

В настоящий момент инфляция в годовом выражении в России находится на самых высоких значениях с января 2016 года. В Центробанке рассчитывают, что инфляция в России снизится к концу 2022 года до 4 - 4,5%.

Ранее мы писали, что в январе 2022 года снизились инфляционные ожидания россиян.

Фото: pixabay