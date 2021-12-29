В январе 2022 года снизились инфляционные ожидания россиян

Снизилась и наблюдаемая населением инфляция.

Из материалов Центробанка следует, что в январе 2022 года инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7%. Однако они оставались вблизи многолетних максимумов.

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7% (‐1,1 п. п. к декабрю), - сообщает регулятор.

Отмечается, что по сравнению с декабрем инфляционные ожидания россиян снизились, а вот если сравнивать с ноябрем 2021 года, то значения будут выше на 0,2 п. п.

В сообщении говорится, что снизилась также и наблюдаемая населением в январе инфляция.

Ее медианная оценка составила 16,7% (‐1 п. п. к декабрю), что на 0,5 п. п. выше, чем в ноябре 2021 года, - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что теперь могут делать покупки на маркетплейсах с помощью "Госключа".

Фото: cbr.ru