Чернышенко заявил, что россияне теперь могут делать покупки на маркетплейса с помощью "Госключа"

Услуга стала доступна с 1 февраля.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил "РИА Новости", что у россиян появилась возможность совершать покупки на маркетплейсах с помощью "Госключа". Получается, что договор на покупку товаров можно будет заключить дистанционно.

По словам вице-премьера, услуга стала доступна с 1 февраля. Так, "Госключ" можно интегрировать в личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Для этого необходимо учетную запись на торговой площадке привязать к учетной записи на Госуслугах.

Чернышенко отметил, что в будущем все сделки на торговых плоащдках будут осуществляться при помощи мобильной электронной подписи в "Госключе".

Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

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