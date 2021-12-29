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Чернышенко заявил, что россияне теперь могут делать покупки на маркетплейса с помощью "Госключа"
Сегодня, 13:21
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Чернышенко заявил, что россияне теперь могут делать покупки на маркетплейса с помощью "Госключа"

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Услуга стала доступна с 1 февраля.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил "РИА Новости", что у россиян появилась возможность совершать покупки на маркетплейсах с помощью "Госключа". Получается, что договор на покупку товаров можно будет заключить дистанционно.

По словам вице-премьера, услуга стала доступна с 1 февраля. Так, "Госключ" можно интегрировать в личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Для этого необходимо учетную запись на торговой площадке привязать к учетной записи на Госуслугах.

Чернышенко отметил, что в будущем все сделки на торговых плоащдках будут осуществляться при помощи мобильной электронной подписи в "Госключе".

 Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии. 

Фото: pixabay 

Теги: госключ, покупки на маркетплейсах
Категории: Лента новостей, Новости России,

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