Глава США назвал причины, по которым в конце срока своего правления решил ввести в отношении Москвы дополнительное давление.

Американский президент-демократ Джо Байден заявил, что введенное санкционное давление против российского энергетического сектора призваны повлиять на рост экономики Москвы. Соответствующее заявление лидер Белого дома, уходящий с должности после инаугурации Дональда Трампа, сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Иностранный политик признал факт того, что запреты и ограничения со стороны его администрации в отношении российского ТЭК приведут к росту стоимости бензина в США. Однако лидер страны счел такое подорожание энергетических ресурсов незначительным.

Санкции, введенные сегодня, окажут глубокое влияние на рост российской экономики... Вероятно, что цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон. Джо Байден, глава США

Напомним, что принятый американским правительством в пятницу, 10 января, новый пакет санкций против энергетического сектора России может привести к росту цен на топливо.

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты.

Фото и видео: YouTube / The White House