Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты

Глава США прокомментировал проигрыш вице-президента США на выборах Дональду Трампу и дальнейшие перспективы демократов.

Американский президент, член демократической партии США Джо Байден заявил, что считает действующего вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, однако данное решение должно остаться именно за ней. Ранее иностранный политик принимала участие в предвыборной гонке на место лидера Белого дома. Однако по результатам голосования победу на выборах в стране одержал республиканец Дональд Трамп, чья инаугурация запланирована на 20 января.

Джо Байден в ходе брифинга со СМИ в Вашингтоне заметил, что Камала Харрис "победила бы" Дональда Трампа на ноябрьских выборах главы государства, которые та в реальности проиграла. При этом уходящий с должности американский лидер не пояснил, почему в таком случае Харрис не удалось добиться успеха на состоявшемся осенью голосовании и сменить его в Белом доме.

Думаю, я бы победил Трампа. Мог бы победить Трампа. И, думаю, Камала могла победить Трампа. Победила бы Трампа. Джо Байден, глава США

Джо Байден указал на то, что сошел летом 2024 года с предвыборной дистанции ради того, чтобы сплотить однопартийцев, множество из которых публично говорило о недееспособности политика в виду его умственного состояния.

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Фото и видео: YouTube / The White House