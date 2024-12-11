Байден попал в конфуз на похоронах Джимми Картера

Политик несколько раз засыпал во время церемонии.

Действующий американский президент Джо Байден уснул на первом ряду во время траурной церемонии. Инцидент произошел в момент прощания с недавно умершим бывшим лидером Белого дома Джимми Картером. Кадры события опубликовали в социальных сетях местные журналисты с телеканала Fox News. Зрители заметили, что Джо Байден дремал, периодически просыпаясь и не обращая внимания на прибывающих гостей и подготовительную процессию.

Напомним, что похороны Джимми Картера состоялись в четверг, 9 января, в столице США. Иностранный политик из Демократической партии, занимавший высший государственный пост в период с 1977 по 1981 год, ушел из жизни в возрасте ста лет. Мероприятие посетил также Дональд Трамп. Белый дом объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной Картера. Дополнительно Джо Байден постановил приспустить все флаги США в государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами, включая военные базы и дипломатически е представительства, на срок в 30 дней.

В СМИ указали, что тело Джимми Картера сначала выставили для прощания в основанном им центре в Атланте, штат Джорджия, а затем на самолете транспортировали в Вашингтон. Согласно местным традициям, тело погибшего было выставлено в Капитолии на полтора дня. Затем политика транспортировали на церемонию прощания в кафедральный собор.

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Фото и видео: YouTube / Fox News