Байден назвал пожары этого года самыми разрушительными в истории Калифорнии

Глава США дал комментарий по ситуации в Калифорнии.

Американский президент Джо Байден назвал пожары на территории штата Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории. По последней информации, площадь ландшафтных возгораний увеличилась почти до 11 тысяч гектаров. Во время брифинга с журналистами лидер Белого дома отметил, что из зоны природного бедствия местные власти эвакуировали порядка 360 тысяч человек. Федеральное правительство отправило на помощь дополнительные бригады пожарных, а также авиацию. Также в ликвидации последствий задействованы самолеты, прибывшие из Канады.

Это крупнейшие и самые разрушительные пожары в истории Калифорнии. Правда в том, что никто не сможет вам сказать этого. <…> Любой, кто назовет вам цифру сейчас, понятия не имеет, о чем говорит. Это очень, очень, очень большое число. Джо Байден, глава США

Глава государства добавил, что на текущий момент никто не может ответить на вопрос о приблизительной сумме материального ущерба. Также Джо Байден не смг назвать сумму, необходимую администрации на восстановление. Политик указал, что речь идет об "очень большом числе".

Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына Хантера.

Фото и видео: Белый дом