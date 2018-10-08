Глава РФ увидел в президенте США больше человека, а не политика.

Владимир Путин, комментируя помилование президентом США Джо Байденом сына Хантера, заявил, что в нем оказалось больше человека, чем политика. Президент сообщил общественности, что не стал бы за это осуждать иностранного коллегу. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года.

Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше – политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что действующий американский лидер из Белого дома Джо Байден ранее помиловал 39 осужденных граждан США, а также смягчил наказание для 1,5 тысяч человек. Этот процесс произошел на фоне недавнего решения иностранного политика помиловании его сына Хантера. Сына Байдена привлекали в качестве фигуранта расследования по двум уголовным делам. Глава государства заметил, что считает преследование своего сына несправедливым. До этого же момента Джо Байден неоднократно упоминал о том, что помилования с его стороны для Хантера не будет.

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года