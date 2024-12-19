Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка

Глава РФ указал на минимум, который должен существовать в стране для обучения детей.

Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в российские учебные учреждения детей мигрантов, которые не владеют русским языком на необходимом уровне.Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент отметил, что федеральным властям нужно сделать так, чтобы те иностранцы, которые приезжают в нашу страну, не ущемлялись, а также были обеспечены гарантиями прав в сфере здравоохранения, социального обеспечения. Однако выполнить эти задачи нужно властям таким образом, чтобы это не составляло дополнительную нагрузку для граждан.

Есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься. Кто за это будет платить? Владимир Путин, президент РФ

Путин прокомментировал ситуацию с Google.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года