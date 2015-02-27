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Путин прокомментировал ситуацию с Google и замедление YouTube

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Глава РФ указал на проблемы, которые создает иностранная видеоплатформа.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Google. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент указал на то, что видеоплатформа YouTube нарушила законы нашего государства, поэтому государственный контролирующий и надзорный орган власти (Роскомнадзор) предъявил компании обоснованные претензии. Среди нарушений политик выделил политическую пропаганду, которая не имеет ни какого отношения ни с музыке, ни к культуре, а также изъятия из оборота имен российских артистов, блогеров, общественных деятелей и прочих лиц.

И это все является нарушением.Роскомнадзор соответствующим образом предъявляет к ним претензии. И правильно делает. По поводу торможения YouTube, здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. 

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Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года

Теги: google, youtube, владимир путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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