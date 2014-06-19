Владимир Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире на Украине. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент уточнил, что власти могут договориться исключительно с представителем легитимных органов власти со стороны киевского режима. В Кремле добавили, что украинские коллеги в состоянии пойти по пути мирного урегулирования проблемы, для чего от них потребуется организовать внутри своей страны процесс таким образом, как они хотят. Сейчас же законный статус остается у председателя местного парламента и члены Верховной Рады.

Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все. Владимир Путин, президент РФ

Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года