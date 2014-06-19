Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры на Украине, заявил Путин

Глава РФ прокомментировал информацию о работе телефонных мошенников.

Москва не будет тратить отечественные боеприпасы на колл-центры телефонных мошенников, расположенные на украинской территории и выманивающих у наших граждан денежные средства обманным путем. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик указал СМИ на то, что среди его знакомых пострадавших от телефонных аферистов нет, однако есть такие люди, которым мошенники звонят. Президент порекомендовал соотечественникам сразу бросать трубку, если им позвонили неизвестные и предложили совершить какие-либо действия.

Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений, но эти.... на них боезапасы тратить не будем, ни к чему. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года