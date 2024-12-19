Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку

Глава РФ указал на работу с правительством по проблеме.

Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную и сельскохозяйственную ипотеку. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Государственная программа сохранится под шесть процентов. Политик охарактеризовал как безобразие ситуацию, сложившуюся с лимитами на семейную ипотеку. Таким образом президент ответил на жалобу граждан, которые по видеосвязи указали, что кредитные организации отказываются выдавать клиентам семейную ипотеку, предлагая им менее выгодные условия.

Будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется. Не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется. Владимир Путин, президент РФ

Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года