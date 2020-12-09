Для регионов с низким уровнем рождаемости создадут программу поддержки

Глава РФ прокомментировал планы правительства по увеличению демографических показателей в стране.

Для российских регионов с низким уровнем рождаемости федеральные власти создадут программу поддержки. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик заметил, что речь идет о территориях, на которых фиксируется коэффициент рождаемости 1,41. Президент уточнил, что на данный момент речь идет примерно о 35 субъектах страны. Для них будет предусмотрена отдельная, специальная программа с общим объемом финансирования в размере 75 миллиардов рублей. Эти средства на демографические задачи будут распределены на ближайшие несколько лет.

А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года