Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова

Глава РФ ответил на вопрос американского корреспондента о гибели начальника РХБЗ.

Владимир Путин прокомментировал убийство генерала-лейтенента, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик напомнил американским журналистам, задавшим вопрос, о том, что преступление на Рязанском проспекте в Москве было совершено общеопасным способом. Президент РФ добавил, что киевский режим неоднократно совершал подобные террористические акты в отношении мирного населения нашей страны.

Об убийстве генерала Кириллова... Это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что утром 17 декабря в российской столице было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, расположенным около подъезда жилого здания. Жертвами преступления ст начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Сотрудники ФСБ, СК и МВД в среду утром, 18 декабря, сообщили о задержании исполнителя криминального эпизода. Им считается гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Иностранец рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления кураторы ему обещали выплатить 100 тысяч долларов и организовать выезд в Европу.

Путин заявил о готовности к разговору с Трампом.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года