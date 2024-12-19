Путин заявил о готовности к разговору с Трампом

Глава РФ сообщил, что контакты с Вашингтоном могут состояться по желанию местных властей.

Владимир Путин заявил, что готов к разговору и даже встрече с избранным американским президентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом в любое удобное для этого время, если иностранный политик этого захочет. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик уточнил, что не виделся со своим коллегой, который недавно выиграл в Вашингтоне выборы на место в Белом доме, более четырех лет.

Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время. Владимир Путин, президент РФ

Путин получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года