Путин прокомментировал ЧП с затопленными танкерами в Керченском проливе

Глава РФ сообщил о ликвидации последствий ситуации с разливом нефтересурсов в акватории региона.

Владимир Путин регулярно получает доклады о ситуации в Черном море после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент уточнил, что на месте происшествия сейчас трудятся различные профильные структуры, включая министерства по транспорту и природным ресурсам, а также экстренное ведомство страны. По словам лидера РФ, все проводимые мероприятия должны координироваться специальной рабочей группой, которая будет сформирована по указанию Кремля. Управление за ней возьмет на себя вице-премьер Виталий Савельев.

Где-то в мае, часть этого материала - мазута - залегла уже на дно, и где-то в мае он может при других температурах подняться и тоже выбрасываться. И поэтому нужно уже сейчас готовиться и к тому моменту, когда температура воды поднимется. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года