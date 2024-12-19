Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD

Глава РФ указал на то, что THAAD схожа по показателям с ЗРК С-400.

Владимир Путин рассказал от ответе России на поставки американской администрацией при президенте Джо Байдене Вооруженным силам Украины систем противовоздушной обороны производства США под названием THAAD. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Политик указал, что если Вашингтон примет такое решение, то Москва попросит "наших ребят" на украинской территории сообщить информацию о том, что в данном оружии нового и ценного в решениях для использования в РФ.

Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Patriot где-то можно соотносить с С-300, российской системой, то THAAD - это где-то С-400, у них характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года.