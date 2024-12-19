Путин рассказал о системах ПРО на боевом дежурстве в Румынии и Польше

Глава РФ рассказал о дальности "Орешника", который не смогут перехватить европейцы.

На боевом дежурстве на территории Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент добавил, что речь идет о двух позиционных районах, оснащенным оружием под названием "Стандарт-3".

Румынии это, по-моему, модификация "1B" - дальность поражения 300 километров, высота поражения от 80 до 250 километров. В Польше там более грозное оружие, поновее. Там дальность перехвата уже тысяча километров, а высота 500 километров. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года