Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области

Глава РФ указал на недочет в работе господдержки бойцов в приграничье.

Владимир Путин призвал исправить ситуацию с выплатами бойцам, которые защищают приграничные районы Курской области от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Граждане обратились с жалобами к президенту на то, что военнослужащие, расположенные в приграничных районах с Украиной, по статусу являются участниками КТО, а не специальной военной операции, поэтому им не предоставляются государственные льготы, которые федеральные власти предусматривают для бойцов СВО.

Я прошу прощения, но это все будет исправлено. ...Все поправим, все получат то, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Нет сомнений в освобождении Курской области.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года