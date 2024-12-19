ВС России возвращают территорию квадратными километрами, заявил Путин

Нет сомнений в освобождении Курской области. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Президент добавил, что российские военнослужащие выбьют силы противника с приграничной территории с Украины. Он добавил что для Вооруженных сил Украины не было никакого военного смысла заходить на земли соседнего государства. В Москве не понимают, зачем киевский режим до сих пор бросает туда держаться и отправляет на убой солдат из лучших штурмовых групп и подразделений. Политик указал на то, что материальный ущерб для региона можно будет установить властям только после того, как враг будет изгнан.

Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений.... и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения - школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жилье. Владимир Путин, президент РФ

Путин объяснил рост цен в России.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года