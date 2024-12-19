Глава РФ напомнил о том, что темпы производства сельскохозяйственных продуктов увеличиваются больше, чем фиксируется рост цен.

Владимир Путин объяснил рост цен в России. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. Лидер страны напомнил о том, что государственный суверенитет является вещью, важной для любой страны, поэтому "должен быть в сердце". При этом западное санкционное давление отражается на рост е стоимости продуктов питания, но не имеют ключевого значения. Президент признал, что в вопросе наблюдается недоработка со стороны федеральных властей.

В известной степени сказываются и те ограничения внешние, санкции и так далее... потому что удорожают логистику.Но есть и субъективные факторы, есть и недоработки наши Владимир Путин, президент РФ

Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года