Путин раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на российский бизнес

Глава России напомнил о развитии технологического суверенитета страны.

Глава Кремля раскрыл, как уход иностранных компаний повлиял на отечественную бизнес-индустрию. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны 19 декабря 2024 года. По словам политика, сейчас речь ведется о развитии внутри страны. Из-за того, что зарубежные производители освободили профильные ниши, то наши предприниматели пришли на эти места и стали самостоятельно изготавливать эти товары.

Это к чему привело? Это вызвало необходимость проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это - укрепление технологического суверенитета. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал о российской экономике.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года