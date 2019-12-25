За летальный исход могут отвечать иммунные клетки нейтрофилы.

Названа причина развития тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщили исследователи из международной научной группы в издании Journal of Experimental Medicine. Ученые оценили реакцию иммунной системы на протекание болезни COVID-19.

Ученые считают, что тяжелые формы заболевания связаны с активной реакцией организма человека на наличие инфекции. Специалисты провели вскрытие трех погибших с коронавирусом. В теле каждой жертвы обнаружены следы аномальной активности иммунных клеток - нейтрофилов. Обычно именно они первыми реагируют на угрозу вирусов и ликвидируют микробы. Нейтрофилы вырабатывают нейтрофильные экстраклеточные ловушки. Эти соединения соединяются с инфекцией и уничтожают ее.

По мнению авторов работы, именно аномальная деятельность нейтрофилов привела жертвы к летальному исходу. Скопление данных клеток повлияло на легочные клетки и другие органы. Гипотеза подтверждается наличием в крови погибших следов нейтрофилов.

Вирусолог объяснил рост числа новых случаев коронавируса в России.