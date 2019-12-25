Вирусолог объяснил рост числа новых случаев коронавируса в России. Об этом доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал журналистам из "Взгляда". Профессор объясняет рост количества зараженных инфекцией COVID-19 увеличением числа проводимых тестов на выявление вируса.
Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения
прокомментировал эксперт
Вирусолог пояснил, что рост количества зараженных коронавирусом не является на данный момент сверхтревожным. Он добавил, что в большинстве случаев бессимптомные носители инфекции не попадают в поле зрения медиков. Справиться с потенциальной угрозой распространения вируса через них можно только при помощи массового тестирования.
Чем меньше объем информации, тем больше в этом объеме доля тяжелых случаев с яркой клинической картиной
заявил ученый
Сейчас в России, по мнению Анатолия Альштейна, пациентам могут отказывать в тестировании на коронавирус. Это происходит, например, если больной жалуется на заложенность носа, а общих симптомов коронавируса у него не выявлено.
Ученые раскрыли новые тяжелые последствия коронавируса для организма.
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