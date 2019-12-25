В России растет число зараженных благодаря массовым тестам на выявление инфекции.

Вирусолог объяснил рост числа новых случаев коронавируса в России. Об этом доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал журналистам из "Взгляда". Профессор объясняет рост количества зараженных инфекцией COVID-19 увеличением числа проводимых тестов на выявление вируса.

Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения прокомментировал эксперт

Вирусолог пояснил, что рост количества зараженных коронавирусом не является на данный момент сверхтревожным. Он добавил, что в большинстве случаев бессимптомные носители инфекции не попадают в поле зрения медиков. Справиться с потенциальной угрозой распространения вируса через них можно только при помощи массового тестирования.

Чем меньше объем информации, тем больше в этом объеме доля тяжелых случаев с яркой клинической картиной заявил ученый

Сейчас в России, по мнению Анатолия Альштейна, пациентам могут отказывать в тестировании на коронавирус. Это происходит, например, если больной жалуется на заложенность носа, а общих симптомов коронавируса у него не выявлено.

Ученые раскрыли новые тяжелые последствия коронавируса для организма.