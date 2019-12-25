Ученые раскрыли новые тяжелые последствия коронавируса для организма

Исследование опубликовано в научном журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что у пациентов с тяжелым развитием коронавируса COVID-19 снижается уровень гемоглобина – белка, переносящего кислород. Согласно научной публикации в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy, так можно сделать вывод, что не всем категориям больных с пневмонией могут помочь аппараты искусственной вентиляции легких.

Авторы публикации отметили, что измерять уровень гемоглобина необходимо всем зараженным коронавирусом, а падение этого показателя является тревожным сигналом.

Ранее ученый из Китая заявил, что не существует доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Так в интервью каналу CGTN заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин. Вирусолог отметил, что вывод он сделал сделал на основе собственного понимания вирусологии.

Фото: Pixabay