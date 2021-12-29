Какаду могут использовать предметы в качестве инструментов

Проводилось несколько экспериментов.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки провели исследование и доказали, что какаду могут мыслить и способны использовать предметы в качестве инструментов.

Ученые провели эксперимент с какаду Гоффина, участвовали в нем восемь птиц. Они должны были другой птице передать предмет, с помощью которого можно было достать из контейнера лакомство. С заданием в результате справились три птицы. В другом эксперименте участвовали 15 птиц. Две из них смогли сделать из ветки палку, с помощью которой они открыли плод, чтобы достать из него семена.

Отмечается, что птицы демонстрировали просоциальное поведение в этих экспериментах. Это доказывает, считают ученые, навыки мышления у какаду. Дело в том, что для получения лакомства необходимо было помочь другой птице.

В экспериментах, где использовались мяч, крест, палка и треугольник, какаду показали способность понимать, какой предмет нужно взять, а также продемонстрировали игровое поведение. Для того, чтобы открыть фрукты, какаду использовали сотни предметов.

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