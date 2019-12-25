В ООН предупредили о необратимых изменениях климата

Организация призвала мировое сообщество срочно сократить выбросы парниковых газов.

Глобальное потепление происходит настолько стремительно, что Земля преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году. Об этом говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата Организации объединенных наций.

По мнению ученых, деятельность человека является основной причиной глобального потепления. Если мир в ближайшие десятилетия не поменяет стратегию бизнеса и отношение к природе, то возникнут необратимые климатические изменения.

Было выяснено, что концентрация углекислого газа в атмосфере планеты в 2019 году была выше, чем за последние два миллиона лет. По мнению специалистов, главной причиной этого являются выбросы парниковых газов людьми. Отмечается, что глобальное потепление является причиной засухи и многочисленных наводнений, которые произошли на Земле в текущем году.

Ограничение глобального потепления до 1,5 и 2 градусов по Цельсию будет недостижимо без немедленного сокращения выбросов парниковых газов. из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН

Ученые ООН призывают международное сообщество оперативно принять меры по сокращению выбросов парниковых газов. Это необходимо для стабилизации температуры. Если этого не сделать, то человечество не сможет избежать проблем в сфере здравоохранения и сельском хозяйстве.

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