Кабмин РФ подготовил проект концепции развития водородной энергетики

Первый этап проекта рассчитан на ближайшие 3,5 года.

Правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабинета министров.

По его словам, данный проект планируется реализовать в несколько этапов, первый из которых рассчитан на ближайшие 3,5 года.

Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств. А также создание высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, первый этап включает в себя создание профильных кластеров и реализацию проектов по производству, экспорту водорода и применению его на рынке России. На следующих стадиях проекта предположительно будет осуществлено серийное применение данных технологий в различных секторах отечественной экономики.

Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что революция в энергетической отрасли может привести к смене мировых элит. По его мнению, РФ должна быть готова к данным изменениям, иначе ее ждет "уникальный удар". Но в то же время прорыв в энергетике откроет перед государством новые возможности.

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