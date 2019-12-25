Чубайс: революция в энергетике приведет к смене мировых элит

По его словам, Россия должна быть готова к этому, иначе ее ждет "уникальный удар".

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что революция в энергетической отрасли может привести к смене мировых элит. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на письмо чиновника.

По мнению Чубайса, Россия должна быть готова к технологическим изменениям, иначе ее ждет "уникальный удар". Но в то же время прорыв в энергетике откроет перед государством новые возможности.

Эти процессы Чубайс сравнил с технологической революцией 18-19 веков. Однако, по словам специального представителя российского президента, из-за стремительной скорости техпрогресса продолжительность перехода составит от 30 до 50 лет.

Ранее Чубайс заявил, что из-за отказа мировых экономик от углеводородов Россия может потерять десять процентов валового внутреннего продукта.

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