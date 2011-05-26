Чубайс заявил, что из-за отказа мировых экономик от углеводородов Россия может потерять 10% ВВП

ЕС заявил, что к 2050 году планируется достичь углеродной нейтральности.

Представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?" заявил, что Россия может потерять примерно 10% ВВП из-за отказа ведущих мировых экономик от угля, нефти и газа в энергетике.

Чубайс отметил, что ранее ЕС завил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году. По его словам, отказаться от углеводородов планируют и США. Китай в свою очередь тоже сокращает объемы использования угля.

Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода…. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно, - сказал он.

По словам Чубайса, в настоящий момент 40% ВВП России составляют доходы от экспорта углеводородов.

Фото: kremlin.ru