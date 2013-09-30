Ученые выяснили, что музыка помогает восстановить память

Воспоминания формируются в том числе о связанных с песней событиях в жизни.

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что песня, которая повторяется в голове у человека, играет важную роль в формировании воспоминаний, которые с ней связаны. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science.

Ученые подчеркивают, что чем чаще в голове у человека звучит определенная мелодия, тем лучше она запоминается. Важно, что в таком случае люди запоминают больше подробностей, например, из фильма, где эта музыка играла.

Отмечается, что данное исследование поможет разработать нефармацевтические методы, которые необходимы для людей, страдающих деменцией и некоторыми другими неврологическими расстройствами.

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