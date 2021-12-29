Ученые нашли в кратере вулкана микроорганизмы, способные выжить на Марсе

Эти микроорганизмы обладают спектром биохимических свойств, помогающих им выживать в экстремальных условиях.

Ученые из Университета Колорадо нашли в гидротермальном кратерном озере вулкана Поас на Коста-Рике микроорганизмы, которые могут выжить в условиях, аналогичных условиям на раннем Марсе. Статья опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Science.

Дело в том, что в гибротермальном кратерном озере содержится ультракислая вода с высоким содержанием токсичных металлов. Температура там периодически достигает точки кипения. Оказалось, что в таких экстремальных условиях микроорганизмы могут выживать благодаря спектру биохимических свойств. Так, например, в качестве источника энергии они могут использовать серу, железо, мышьяк.

Гидротермальные системы обеспечивают большинство ключевых компонентов для эволюции жизни, включая тепло, воду и энергию.

Ранее мы писали, что ученые нашли микропластик в Альпах на высоте более 3 тыс. метров.

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