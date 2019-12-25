В тибетских ледниках нашли вирусы, возраст которых составляет 15 тыс. лет

Они выжили из-за низких температур.

В двух образцах льдах, которые взяли с Тибетского плато в Китае, были найдены древние вирусы. Их возраст составляет порядка 15 тыс. лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Microbiome.

Отмечается, что вирусам удалось выжить из-за низких температур. Многие из них похожи на современные образцы. Предполагается, что с их помощью ученые смогут проследить эволюцию вирусов. Для был создан сверхчистый метод анализа микробов и вирусов.

Наша цель – использовать эту информацию (состав древнего льда) для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы являются частью этой среды, – сообщают авторы работы.

Так, в ледниках для исследования были взяты коды 33 вирусов. Известны науке оказались только четыре из них.

Анализ показал, что ледниковые вирусы, вероятно, произошли из почвы или растений, а не от животных или людей. Такие вирусы могут выживать в экстремальных условиях.

Ранее мы писали, что все модели iPhone, которые Apple выпустит в 2022 году, будут поддерживать сети 5G.

Фото: pixabay