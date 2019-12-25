Госиспытания самоходки "Магнолия" для экстремальных условий завершат в 2022 году

Сейчас техника проходит предварительные испытания.

Государственные испытания новейшей самоходки артиллерийского орудия "Магнолия" для экстремальных условий завершат в 2022 году. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители пресс-службы концерна "Уралвагонзавод", входящего в состав "Ростеха". Известно, что техника сможет воевать на территории Арктики. Сейчас специалисты проводят предварительные тесты.

Самоходное артиллерийское орудие (САО) "Магнолия" на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году" пресс-служба концерна

Напомним, что "Магнолия" создана на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в "Буревестнике" Кроме данного орудия семейство самоходных машин также включает в себя 82-мм миномет "Дрок", 120-мм САО на автомобильном шасси "Флокс".

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Фото: Минобороны России