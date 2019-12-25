Патрушев: страны ОДКБ достойно проходят период пандемии

Секретарь Совбеза РФ выступил на заседании стран-участниц ОДКБ.

Николай Патрушев заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности достойно проходят "трудный" период пандемии. Об этом секретарь Совета безопасности РФ сообщил на видеозаседании комитета секретарей стран Совбеза ОДКБ.

Предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности...Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

Чиновник призвал страны обмениваться актуальной информацией о распространении инфекции, а также оказывать друг другу содействие в борьбе с коронавирусом. В частности, это связано с поставками тест-систем, лекарств, средств индивидуальной защиты, разработкой вакцин и консультаций по оказанию помощи зараженным пациентам.

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Фото: Piter.tv