Патрушев: страны ОДКБ достойно проходят период пандемии

Николай Патрушев заявил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности достойно проходят "трудный" период пандемии. Об этом секретарь Совета безопасности РФ сообщил на видеозаседании комитета секретарей стран Совбеза ОДКБ.
Предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности...Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
Чиновник призвал страны обмениваться актуальной информацией о распространении инфекции, а также оказывать друг другу содействие в борьбе с коронавирусом. В частности, это связано с поставками тест-систем, лекарств, средств индивидуальной защиты, разработкой вакцин и консультаций по оказанию помощи зараженным пациентам.
Уралвагонзавод не нашел покупателей вагонов на 2021 год.
Фото: Piter.tv
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