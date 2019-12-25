О сделках с участием "Уралвагонзавода" на 2021 год Госзакупки не говорят ничего.

"Уралвагонзавод" не нашел покупателей вагонов на 2021 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в одном крупном ж/д операторе. Информацию подтвердили два потенциальных заказчика, а также на самом предприятии.

На сайте госзакупок есть информация о том, что на период с 2020 по 2025 год РЖД договорились о поставках вагонов с двумя предприятиями - АО "Рослокомотив" и АО "Транспортное машиностроение". О сделках с участием "Уралвагонзавода" на 2021 год Госзакупки не говорят ничего. В 2020 году предприятие получило 32 контракта на 649 миллиардов рублей. Это в два раза меньше, чем в 2019-м. Почти все договоры заключены с исправительными колониями в Свердловской области. Они связаны с поставками стоек, обшивки, планок и других деталей.

Источник РБК в УВЗ рассказал, что вагоны предприятия настолько никому не нужны, что компания просит клиентов купить хотя бы несколько штук. Причина отсутствия спроса, полагает он, в переполненности рынка. Влияет на это и отказ РЖД от льготных тарифов для порожнего пробега и инновационных полувагонов. Всё это создаёт дополнительные риски для покупателей у "Уралвагонзавода".

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