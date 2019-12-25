Андрей Патрушев стал крупным акционером петербургского подрядчика в области морской геологии

Компания известна как ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция".

Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" ("МАГЭ") в Петербурге. Как рассказал "Интерфакс", компания является российским подрядчиком в области морской геологии и геофизики.

Отмечается, что с 1 сентября в руках Патрушева сосредоточены 28,33% уставного капитала или 37,77% голосующих акций организации. "МАГЭ", созданная почти 50 лет назад, занимается изучением строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана, в составе организации имеется флот из семи научных судов. Выручка компании за прошлый год составила 10 млрд рублей.

Патрушев работал в отделе управления "Промышленность" ФСБ, занимающейся контролем нефтяной отрасли, затем был советником главы совета директоров "Роснефти", после чего перешел на должность замгендиректора "дочки" компании "РН-Сервис". Также Парушев работал в "Зарубежнефти", "Газпром нефти", где пробыл шесть лет. После ухода из компании он учредил АНО "Центр "Арктические инициативы".

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Фото: gazprom-neft.ru