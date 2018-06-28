Игорь Томашевский стал новым дирижером петербургского симфонического оркестра

Новый худрук чтит традиции коллектива и плодотворно работает с оркестром.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что Петербургский государственный академический симфонический оркестр сменил дирижера. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива.

Им стал выпускник городской консерватории Игорь Томашевский. Известно, что он также является учеником легендарного Эдуарда Серова.

Томашевский давно и плодотворно работает с петербургским оркестром. Так, он представлял Северную столицу на зарубежных гастролях в рамках культурного диалога Кореи и России. Отмечается, что дирижер не раз выступал вместе с оркестром.

Кроме того, Томашевский уже работал с оркестрами Английской и Парижской национальных опер, Эстонским и Литовским национальными симфоническими оркестрами.

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Фото:vk.com/spb_orchestra