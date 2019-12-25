Ученые СПбГУ открыли новый минерал на Камчатке

Гликинит ученые обнаружили на месте крупных прорывов лавы одного из вулканов полуострова.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке. Об этом сообщают в пресс-службе СПбГУ. Результаты изучения нового минерала опубликованы в журнале Mineralogical Magazine.

Кристаллографы-минералоги СПбГУ назвали новый минерал в честь Аркадия Гликина – выдающегося ученого университета. Гликинит ученые обнаружили на месте крупных прорывов лавы одного из вулканов полуострова. Этот минерал образовывает красивые игольчатые кристаллы. Также у этого минерала сложный состав.

Известно, что группа петербургских ученых изучает минералогическое разнообразие вулканов на Камчатке уже шесть лет.

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Фото:пресс-служба СПбГУ