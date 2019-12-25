Петербург претендует на четыре награды World Travel Awards

Открытое онлайн-голосование продлится на официальном сайте премии до 25 октября.

Петербург в шестой раз подряд может получить награду самой престижной премии в сфере туризма – World Travel Awards. Об этом заявили представители Комитета по туризму в социальной сети "ВКонтакте".

В этом году Северная столица представлена в четырех номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее городское культурное направление мира" и "Лучшее круизное направление". Открытое онлайн-голосование продлится на официальном сайте премии до 25 октября. Победителей назовут 27 ноября на финальной онлайн-церемонии.

Напомним, в 2017 и 2018 гг. Петербург победил в номинации "Лучшее городское направление Европы". В прошлом году наш город получил награду за "Лидирующее направление городского туризма в Европе", обогнав Париж, Амстердам и Барселону.

Ранее были названы новые критерии для номинации на "Оскар".

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