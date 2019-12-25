Названы новые критерии для номинации на "Оскар"

Фильмы, которые прокатчики не показывают в кинотеатрах из-за пандемии коронавируса, все равно могут претендовать на 93-ю премию.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что Киноакадемия назвала новые критерии для номинации на "Оскар". Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что фильмы, которые не ушли в прокат из-за пандемии COVID-19 все равно могут претендовать на 93-ю премию. Уточняется, что если ленту пустили в платный интрнет-показ, то авторам следует выложить ее на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза.

Более того, если фильм ушел в прокат в кинотеатр, то картина должна быть показана в течение хотя бы одной недели подряд, не менее трех сеансов ежедневно. При этом хотя бы один из сеансов должен быть с шести до 10 вечера в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте.

Ранее мы сообщали о том, что Пенелопу Крус атаковали в Instagram за "поддержку Армении".

Фото:pixabay