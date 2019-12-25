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Пенелопу Крус атаковали в Instagram за "поддержку Армении"
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

Пенелопу Крус атаковали в Instagram за "поддержку Армении"

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Пользователи соцсети приняли на фотографии актрисы колумбийский флаг за армянский.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что Пенелопу Крус атаковали в Instagram. Об этом свидетельствуют данные с её профиля в этой соцсети. 

Как оказалось, актриса выставила постер к фильму "355" — на нем актриса изображена на фоне флага Колумбии. Однако пользователи приняли колумбийский флаг за армянский. 

В итоге часть армянской публики поблагодарила Пенелопу Крус за поддержку. А азербайджанские пользователи посмеялись, что первые перепутали флаг.

Бедная Пенелопа, не поймет вообще что происходит

пишут пользователи

Позже Пенелопу Крус отметила, что на постере колумбийский флаг. Также актриса заявила, что в фильме она играет колумбийку по имени Грасиела.

Ранее мы сообщали о том, что Энн Хэтэуэй примерила образ Джокера.

Фото:penelopecruzoficial/instagram

Теги: instagram, азерайджан, армения, пенелопа крус
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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