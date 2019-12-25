Пенелопу Крус атаковали в Instagram за "поддержку Армении"

В среду, 7 октября, стало известно о том, что Пенелопу Крус атаковали в Instagram. Об этом свидетельствуют данные с её профиля в этой соцсети.
Как оказалось, актриса выставила постер к фильму "355" — на нем актриса изображена на фоне флага Колумбии. Однако пользователи приняли колумбийский флаг за армянский.
В итоге часть армянской публики поблагодарила Пенелопу Крус за поддержку. А азербайджанские пользователи посмеялись, что первые перепутали флаг.
Бедная Пенелопа, не поймет вообще что происходит
пишут пользователи
Позже Пенелопу Крус отметила, что на постере колумбийский флаг. Также актриса заявила, что в фильме она играет колумбийку по имени Грасиела.
Ранее мы сообщали о том, что Энн Хэтэуэй примерила образ Джокера.
Фото:penelopecruzoficial/instagram
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